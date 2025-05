No sacrifício, Borré se transforma no herói da classificação do Inter

A presença do atacante Borré entre os titulares fez a diferença para o Inter confirmar a vaga para as oitavas de final da Libertadores. Isso porque, na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Bahia, no Beira-Rio, o colombiano foi o melhor jogador do Colorado. Tal situação impressiona pelo fato de ter jogado no sacrifício, já que ainda não finalizou a recuperação da lesão na coxa esquerda, que sofreu. Mesmo assim, foi crucial para a reação do time tanto em aspectos ofensivos como em defensivos.

A escalação do colombiano entre os 11 iniciais mesmo distante de suas condições físicas ideais ocorreu pela necessidade. Especialmente pela carência de opções dos centroavantes disponíveis do elenco. Valencia, seu concorrente direto ainda está entregue ao departamento médico. Borré alcançou estágio avançado em seu tratamento.

Contudo, Ricardo Mathias, que tinha aproveitado as oportunidades teve uma lesão muscular também na coxa esquerda. Ou seja, na teoria o técnico Roger Machado teria apenas Lucca totalmente apto para enfrentar o Bahia.

Dedicação do colombiano foi coroada com atuação decisiva para o Inter

Borré se esforçou para estar em campo e teve papel preponderante. Afinal, ele foi o autor do gol da virada do Colorado. Ainda de acordo com o “Sofascore”, o colombiano chutou três vezes ao gol do Esquadrão de Aço, o segundo entre todos os jogadores do Inter.

No aspecto defensivo, o camisa 19 também foi preponderante ao completar três desarmes e vencer sete duelos de 19 possíveis. Em ambos os casos, foi o líder do Colorado nos fundamentos.

Com o resultado positivo, mesmo após sair atrás do placar, a equipe gaúcha também assumiu a liderança do Grupo F. Isso porque o Atlético Nacional perdeu para o Nacional, no Uruguai. Na sequência, o Inter precisa aguardar a definição dos outros grupos da competição e o sorteio, que ocorrerá, na próxima segunda-feira (02/06), para conhecer seu oponente nas oitavas de final da Libertadores.

#Libertadores ???? Rafael Borré teve a maior Nota do time em Internacional 2-1 Bahia! ? 1 gol

???? 0.34 gols esperados (xG)

???? 3 finalizações (2 no gol!)

???? 3 desarmes (1º do time!)

???? 7/19 duelos ganhos (1º do time!)

???? Nota Sofascore 7.6 pic.twitter.com/7WQP98cuSy — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 29, 2025

