Luiz Henrique acompanha triunfo do Botafogo no Nilton Santos: ‘Meu Fogão, minha casa’

Atualmente no Zenit, da Rússia, Luiz Henrique aproveitou as férias para visitar o Nilton Santos. Por lá, acompanhou a vitória do Botafogo sobre a Universidad de Chile pela Libertadores. Esta foi a primeira vez em que o jogador, que conquistou o Brasileirão e o torneio continental em 2024, esteve no estádio desde que voltou ao futebol europeu.

Apesar de ter sido revelado pelo arquirrival Fluminense, o jogador afirmou que criou uma forte ligação com o Alvinegro e que considera o estádio a sua casa.

“Criei um vínculo muito grande com o Botafogo. Aqui tem pessoas de bom coração, que ajudam muito. Estou muito contente de estar aqui. Como eu falo, é minha casa porque parece que eu saí da base do Botafogo. Muita gente me apoiou, o grupo me acolheu, e por isso que aqui é “meu Fogão”, minha casa e sempre quero estar de volta aqui”, disse.

“Deu saudade. Bateu aquele nervosismo, mas graças a Deus conseguimos sair com a vitória. Vocês sempre estão no meu coração, muito obrigado por todo apoio, pelas mensagens que mandam. Quero dizer que vocês estarão sempre no meu coração”, completou.

Ídolo da torcida não viu o gol da vitória

Curiosamente, o atacante não assistiu ao gol do triunfo alvinegro, de Igor Jesus. Afinal, ele chegou atrasado, já que foi tietado por policiais no caminho para o estádio e tirou fotos

“Cheguei no segundo tempo. A polícia me parou, pediu para tirar foto, queria fazer mídia comigo. Por isso que eu atrasei um pouquinho e cheguei no segundo tempo. Mas fiquei sabendo que o nosso zagueiro foi expulso, mas o Marlon reuniu o grupo, como fez ano passado e deu certo”, frisou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.