Vila Nova x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto direto na luta pelo G-4 da Série B do Brasileirão, Vila Nova e Novorizontino se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 19h (de Brasília), em Goiânia, pela 10ª rodada. Afinal, eles estão separados pelo Avaí, quinto colocado, e possuem 15 pontos cada. Contudo, a equipe goiana leva a melhor nos critérios de desempate.

O vencedor do confronto terá a oportunidade de encostar no líder Goiás, com 20 pontos, e que tem clássico fora de casa na rodada. Portanto, a vitória é fundamental para embolar a disputa na parte de cima da tabela. Por outro lado, no entanto, perder esse jogo pode custar caro e se afastar dos primeiros colocados da competição.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o Vila Nova

Em quarto lugar, o Vila Nova terá baixas importantes para o confronto direto. Dessa forma, o técnico Rafael Lacerda não terá nomes como Diego Torres, expulso contra o Cuiabá, assim como os lesionados Jean Mota e Igor Henrique. Além disso, Tiago Pagnussat e Arilson podem ser poupados. Contudo, Guilherme Parede deve retornar ao time.

Como chega o Novorizontino

O Novorizontino, por sua vez, não deve ter muitos problemas para o confronto. Afinal, o técnico Umberto Louzer só não conta com o zagueiro Matheus Dantas, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Portanto, o time paulista terá praticamente força máxima e planeja brigar novamente pelo acesso após bater na trave em 2024.

VILA NOVA x NOVORIZONTINO

Série B do Brasileirão – 10ª rodada

Data e horário: 30/05/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

VILA NOVA: Halls; Elias, Walisson, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Miticov e Dodô; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Guilherme Parede (Gabriel Silva). Técnico: Rafael Lacerda

NOVORIZONTINO: Airton; Rodrigo Soares, Gabriel Correia (Rafael Donato), Patrick e Fábio Matheus; Jean Irmer, Willian Farias, Marlon Adriano e Matheus Frizzo; Nathan e Pablo Dyego (Waguininho). Técnico: Umberto Louzer

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Matheus Valentim da Silva (PE)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

