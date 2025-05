Mídia europeia cita ‘relação de pai e filho’ em reencontro de Vini Jr. e Ancelotti no Maracanã

O treinador comandou o Real Madrid, clube em que o brasileiro atua, nos últimos anos. Ele deixou a equipe no último sábado (24), para assumir o cargo de técnico da Seleção Brasileira – onde vai seguir trabalhando com Vini Jr. Assim, menos de uma semana depois, a dupla se reencontrou nos camarotes do Maracanã.

Vale ressaltar, portanto, que qando está no Brasil, o jogador costuma a ir assistir uma partida do Flamengo, seu clube do coração. Por outro lado, o técnico está se empenhando para conhecer mais do futebol brasileiro. Além disso, ele convocou cinco jogadores do Rubro-Negro para os próximos compromissos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Vini Jr e Ancelotti

No Real Madrid, a chegada de Carlo Ancelotti foi fundamental para o desenvolvimento de Vini Jr no clube. Com o técnico, o brasileiro começou a ter mais oportunidades e assim, logo se destacou no futebol mundial.

Dessa forma, existe uma expectativa de como será o desempenho de Vini na Seleção Brasileira sob o comando do italiano. Durante sua apresentação, na última segunda-feira (26), o treinador garantiu que o atacante vai atingir o seu melhor.

“Se o Vini ainda não mostrou sua melhor versão, ele vai mostrar agora”, disse.

Os primeiros jogos de Ancelotti à frente da Seleção serão no início do próximo mês. Assim, o Brasil enfrenta o Equador na quinta-feira (5) e depois o Paraguai, na terça-feira (10).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.