Hércules celebra adaptação e sobe de produção no Fluminense: ‘Continuidade do trabalho’

Hércules marcou seu primeiro gol com a camisa do Fluminense - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Em meio à expectativa por ter custado R$ 29 milhões, Hércules começa a demonstrar que pode repetir as atuações que teve na época em que defendia o Fortaleza. Assim, nas últimas partidas pelo Fluminense, o volante tem dado conta do recado e marcou seu primeiro gol pelo clube, diante do Juventude pelo Brasileirão.

O início, porém, foi de difícil adaptação, visto que não conseguiu render o esperado. No entanto, o cenário se modificou, sobretudo com a chegada do técnico Renato Gaúcho.

“Quando fiquei sabendo que viria para o Fluminense. Torci para chegar logo aqui e conhecer meus companheiros. Cada vez venho trabalhando para recuperar o mesmo nível que apresentei no Fortaleza. Vou dar continuidade no trabalho, focado sempre, com a ajuda de todos. A cidade também é um pouco diferente, para se acostumar. Mas agora está tudo tranquilo”, disse.

“Eu gosto de fazer gol. Ficava apreensivo para sair e deu um alívio contra o Juventude. Que seja o primeiro de muitos. Eu me cobro bastante e sempre vou ser assim”, completou.

Titularidade e características importantes

Mais confiante e adaptado, Hércules também aproveita a brecha para se firmar como titular ao lado de Martinelli. Afinal, alguns jogadores que disputam a posição com o jogador estão lesionados. Entre eles, Facundo Bernal e Otávio, que podem ficar de fora do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, em junho.

Sob a batuta de Renato, o piauiense passou a se destacar nas pressões na saída de bola adversária, com infiltrações e mais presença na área. Características que apresentava nos tempos de Leão do Pici, ao se apresentar mais como elemento surpresa, como aconteceu diante do Juventude, no Alfredo Jaconi.

Por fim, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Once Caldas-COL. O confronto acontece no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, e o time necessita vencer para ficar com a primeira colocação.

