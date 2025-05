João Fonseca supera francês e avança à terceira rodada em Roland Garros

Com direito a arquibancada lotada, frieza e precisão, João Fonseca segue cativando o mundo do tênis e venceu o francês Pierre-Hugues Herbert por 3 sets a 0, nesta quinta-feira (29/5), para avançar à terceira fase em Roland Garros. Apesar do domínio no placar, o brasileiro de 18 anos sofreu para fechar os sets, com parciais de 7/6 (4), 7/6 (4) e 6/4, mas conseguiu se sobressair e garantiu a melhor campanha da jovem carreira em Grand Slams.

Ainda sem perder um set sequer em Roland Garros, após vencer o polonês Hubert Hurkacz, top-30 do ranking mundial, Fonseca fez de Hubert a nova vítima. O duelo de 2 horas e 54 minutos com o francês dividiu a torcida entre o representante da casa e o tenista verde-amarelo, mas o brasileiro foi fatal nos tie-breaks e conseguiu despachar mais um adversário experiente. Ele encara na próxima fase o vencedor entre o britânico Jack Draper, número 5 do mundo, e Gael Monfils, também da França.

“Hoje é aniversário da minha mãe e minha avó também está aqui, acho que fiquei mais emocionado em quadra. Tenho que agradecer toda a torcida que me acompanhou e acreditou. Muita pressão veio para o meu lado nos últimos jogos, então só tenho que agradecer minha equipe e minha família por ter me ajudado. É emocionante mesmo, porque é um esporte muito difícil, mas eu sou novo e estou curtindo cada momento”, disse emocionado em entrevista à ESPN.

A emoção de João se deve muito ao momento recente. Antes de Paris, o jovem teve oscilações em outros torneios e veio de três derrotas consecutivas, na segunda rodada do Masters 100 de Madri e na estreia do Challenger de Estoril e do Masters 1000 de Roma. No entanto, com a classificação à terceira rodada, o brasileiro consegue ter mais tranquilidade para demonstrar o bom tênis apresentado nos títulos do ATP 250 de Buenos Aires e do Challenger 175 de Phoenix.