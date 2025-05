São Paulo repete feito de ano do tricampeonato da Libertadores

A vitória do São Paulo em cima do Talleres por 2 a 1, na última terça-feira (27/5), no Morumbis, não colocou apenas a equipe nas oitavas de final da Libertadores. Mas também animou o torcedor mais supersticioso. Isso porque o Tricolor conseguiu repetir um feito que aconteceu pela última vez em 2005, ano do tricampeonato.

Afinal, após 20 anos, o São Paulo conseguiu novamente encerrar a fase de grupos da Libertadores sem nenhuma derrota. A equipe de Zubeldía somou quatro vitórias e dois empates nesses seis jogos de competição. As únicas igualdades foram contra Alianza Lima (2 a 2) e Libertad (1 a 1), no Morumbis. O Tricolor fez este feito em 1974 e 2005.

No ano do tricampeonato, o São Paulo caiu no grupo com Universidad de Chile, Quilmes e The Strongest. Foram três vitórias e três empates, campanha suficiente para garantir a liderança com 12 pontos. A equipe chilena avançou em segundo, com nove. No final, o Tricolor levantaria a taça ao bater o Athletico Paranaense na decisão.

Já em 1974, a Libertadores ainda contava com chaves de três clubes, e o Tricolor enfrentou Millonarios, da Colômbia, e Defensor Lima, do Peru. Em quatro partidas, o São Paulo venceu três e empatou uma, encerrando a fase com sete pontos e também na liderança.

Contudo, o feito animou o torcedor, que relembrou o ano do tricampeonato e que aguarda 20 anos pelo tetra. O São Paulo agora espera o sorteio da Libertadores para saber quem vai enfrentar nas oitavas de final. O adversário será conhecido na próxima segunda-feira (02/6), em evento na sede da Conmebol, no Paraguai.

