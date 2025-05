Fabinho Soldado diz ir atrás de reforços pontuais e nega ofertas por Yuri Alberto

O Corinthians vive um momento conturbado neste momento da temporada. Afinal, apenas nesta semana, a equipe foi eliminada da Copa Sul-Americana e a instituição viu Augusto Melo ser destituído do cargo. Contudo, de acordo com o diretor de futebol do clube, Fabinho Soldado, não existe uma cobrança extremamente forte para uma reação rápida

“Sobre o futuro, estamos focados em continuar o trabalho. Nesta semana vamos alinhar a ideia com a nova direção, passar o que está acontecendo e decisões do departamento de futebol, para o Corinthians continuar forte nas duas competições”, disse Fabinho Soldado, Em entrevista concedida na zona mista do estádio em Buenos Aires, após o jogo contra o Huracán.

O diretor também negou ir ao mercado desesperado por reforços, mas vai atrás de contratações pontuais. Ainda nesta semana, Fabinho deve conversar com Osmar Stabile, presidente interino que assumiu após o impeachment de Augusto Melo, para definir o planejamento.

“Em todas as janelas, vou para a minha terceira, aconteceram as contratações pontuais no momento certo. Precisamos alinhar com a nova direção o que estão pensando, mostrar para eles o que está sendo feito para que esse alinhamento possa ser bem dirigido para a gente comece a fazer ações que precisamos fazer”, completou.

Fabinho Soldado nega ofertas por Yuri Alberto

Contudo, nesta janela, o Corinthians teme perder um de seus principais ativos: Yuri Alberto. Afinal, o centroavante é algo do mercado europeu, principalmente da Inglaterra. Mas Fabinho Soldado garantiu que ainda não recebeu nenhuma oferta pelo artilheiro.

“Yuri tem contrato longo com a gente. Já falou que deseja permanecer no Corinthians. Claro que pela performance que ele vem tendo, não só nesse ano, mas no ano passado também, desperta sim o interesse. Mas não chegou nada concreto, não podemos trabalhar com especulação. Ele está feliz aqui, nós estamos felizes, esperamos que ele se recupere o quanto antes dessa lesão para nos ajudar”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.