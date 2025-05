Arrascaeta atinge recorde pelo Flamengo na Libertadores

Arrascaeta colecionou mais uma marca com a camisa do Flamengo, na última quarta-feira (28). Na vitória suada sobre o Deportivo Táchira por 1 a 0, no Maracanã, o uruguaio entrou em campo pela 58ª vez na Libertadores. É o recorde de um jogador do clube na história do torneio continental. A informação inicial é do “ge”.

Com isso, Arrascaeta deixa para trás o ídolo Everton Ribeiro (hoje no Bahia), que agora fica na segunda posição, com 57 partidas pelo Flamengo. Ainda no elenco, o atacante Bruno Henrique, na terceira colocação, pode alcançar o camisa 10, já que soma 54 jogos. Na quarta posição, Gabigol, do Cruzeiro, entrou 53 vezes em campo pelo Rubro-Negro. Fechando o top-5, Júnior fez 48 jogos na competição.

Mesmo atigindo recorde, Arrascaeta ficou apagado na maior parte do tempo contra o Deportivo Táchira. Quando a bola chegou aos seus pés no primeiro tempo, pouco produziu. Contudo, ele ainda tem crédito com a torcida rubro-negra.

Nos 58 jogos, Arrascaeta soma 38 vitórias, 14 empates e apenas seis derrotas. Isto corresponde um aproveitamento de 73,6%. Além disso, o uruguaio mais carioca marcou nove gols e deu 17 assistências. Ele, aliás, participa de um gol a cada 182 minutos em campo no torneio continental.

Por fim, Arrascaeta será desfalque do Flamengo na partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Afinal, o uruguaio levou o terceiro amarelo por simular um pênalti aos 36 minutos do primeiro tempo contra o Deportivo Táchira.

