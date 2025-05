Grêmio x Sportivo Luqueño, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Grêmio encara o Sportivo Luqueño (PAR) nesta quinta-feira (29), às 19h, na Arena. Apesar do cenário favorável, o Grêmio encara o duelo pela sexta e última rodada do Grupo D da Sul-Americana como um confronto decisivo. Isso porque o Tricolor gaúcho ainda tem chances de terminar como líder e carimbar a classificação para as oitavas de final. Os gaúchos têm nove pontos e precisam, além da vitória, torcer por um tropeço do Godoy Cruz (ARG), líder com 11, diante do Atlético Grau (PER).

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, narra o jogo, ao vivo, a partir de 17h30. Christian Raphael está escalado com a camisa 10 da narração. Ao seu lado, dois craques. O inoxidável Henrique neves nos comentários e o intrépido Will Ferreira nas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.