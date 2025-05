Grêmio decide preservar Volpi e Braithwaite. Trio da base é relacionado

A comissão técnica do Grêmio compreende o peso do duelo contra o Sportivo Luqueño, nesta quinta-feira (29), às 19h, na Arena, pela Sul-Americana. Afinal, uma combinação de resultados pode permitir que o time assuma a liderança do Grupo D. Mesmo assim, a opção será por preservar alguns titulares.

O treinador Mano Menezes já havia adiantado que o zagueiro Kannemann é o meio-campista Villasanti ganhariam descanso. O clube divulgou a lista de relacionados também com as ausências do goleiro Tiago Volpi e do atacante Braithwaite.

Com isso, Gabriel Grando deve voltar a assumir a titularidade na meta do Tricolor gaúcho. No lugar do centroavante dinamarquês, Arezo provavelmente será o substituto.

Outros frequentes jogadores que aparecem entre os 11 iniciais ficarão à disposição. Entretanto, tendência é de que alguns sejam poupados. São os casos do zagueiro Wagner Leonardo, os meio-campistas Dodi e Cristaldo, além dos atacantes Amuzu e Cristian Olivera.

No setor defensivo, há algumas dúvidas entre quem atuará na lateral direita. O mais provável é que seja Gustavo Martins. Isso porque Ronald pode ganhar a vaga no meio de campo se Dodi for poupado. Na lateral esquerda, Lucas Esteves volta aos 11 iniciais. Até porque Marlon não pode atuar na fase de grupos da Sul-Americana, pois já a disputou pelo Cruzeiro.

Jemerson e Viery provavelmente formarão a dupla de zaga. Camilo concorre com o jovem Bernardo Zortea pela outra vaga de volante.

Assim, um provável time titular do Tricolor gaúcho para enfrentar o Sportivo Luqueño é: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Jemerson, Viery, Lucas Esteves; Camilo (Bernardo Zortéa), Dodi (Ronald) e Cristaldo; Pavón, Amuzu e Arezo.

Outros duas promessas oriundas das categorias de base ficarão como opção. O goleiro Thiago Beltrame, de 21 anos, e o centroavante Jardiel, de 20 anos. Porém, somente Zortea é quem tem mais chance de entrar em campo.

Confira a lista de relacionados do Grêmio

Goleiros: Gabriel Grando, Jorge, Thiago Beltrame

Zagueiros: Jemerson, Wagner Leonardo, Gustavo Martins e Viery

Laterais: Lucas Esteves, Luan Cândido

Volantes: Camilo, Dodi, Ronald

Villasanti, Zortéa

Meias: Cristaldo e Nathan

Atacantes: Amuzu, André Henrique, Aravena, Arezo, Cristian Olivera, Jardiel e Pavon

