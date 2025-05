CBF altera escala de arbitragem de Cruzeiro x Palmeiras

A CBF fez uma alteração na escala da arbitragem da partida entre Cruzeiro e Palmeiras, no próximo domingo (1), às 19h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão. Escalado como assistente do VAR, o árbitro Marcelo de Lima Henrique foi retirado da lista. Portanto, Carlos Eduardo Nunes Braga assume o lugar.

Em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão, o Cruzeiro protestou na CBF contra a expulsão de Jonathan Jesus, aos 20 minutos do primeiro tempo, na derrota diante do Internacional. Afinal, no jogo em questão, Marcelo de Lima Henrique ainda relatou na súmula os xingamentos de membros da diretoria do clube mineiro.

No áudio divulgado pela CBF, Marcelo de Lima Henrique sinaliza que puniria Jonathan Jesus com cartão amarelo. Contudo, ele muda de decisão após rever o lance e apresenta o cartão vermelho. O árbitro justificou a decisão por entender que o zagueiro impediu uma chance clara de gol. Daiane Muniz, que estava no VAR, deu razão.

Contudo, o Cruzeiro alega que o lateral-esquerdo Kaiki, que estava no lance, estava na disputa do lance. Dessa forma, Jonathan Jesus não seria o último homem da defesa. Com um a menos desde o primeiro tempo, a Raposa foi derrotada pelo Interacional. Aliás, o time mineiro tem apenas duas derrotas na competição e ocupa o 3º lugar, dois pontos atrás do líder Palmeiras.

