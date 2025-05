Neymar nega interesse em jogar no Flamengo: ‘Cada dia pior’

O atacante Neymar respondeu sobre a possibilidade de vestir a camisa do Flamengo. Por meio de suas redes sociais, o craque brasileiro desmentiu a informação de que teria sido oferecido ao clube carioca. De acordo com o jornalista Gabriel Reis, o “Paparazzo Rubro-Negro”, o nome do jogador entrou nos bastidores do Rubro-Negro.

“Fico muito triste em ver que qualquer pessoa pode falar o que quiser para ter mais hype! Acho que os jornalistas tinham que ter muito cuidado com a sua profissão, está cada dia pior”, disse Neymar através dos stories do Instagram.

“Bando de fdp mentiroso”, comentou o atacante na postagem da NR Esportes, empresa de Neymar Pai.

Nele, o camisa 10 do Santos repostou o vídeo em que o Paparazzo Rubro-Negro dava a informação de que o staff de Neymar procurou o patrocinador máster do Flamengo, a fim de assinar um contrato de seis meses com o clube carioca.

Ainda de acordo com a informação, o camisa 10 teria vontade de morar no Rio de Janeiro e de estar mais próximo do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. Entretanto, a diretoria do clube não teria interesse na contratação do craque.

Fica no Santos?

Após a derrota do Santos por 3 a 1 para o RB Leipzig, da Alemanha, Neymar, aliás, desconversou sobre sua renovação com o Peixe. O meia-atacante afirmou que só vai tornar pública sua decisão de renovar ou não com o Santos no dia 30 de junho.

“É o último jogo, dia 12, e depois não vou mais falar sobre isso. Meu contrato é até o dia 30 de junho. Até lá eu não vou falar nada”, declarou.

Na Vila Belmiro, as lesões seguem o acompanhando. Neste ano foram duas, ambas musculares. Ele só disputou 11 partidas no retorno ao Peixe, com três gols e três assistências.

