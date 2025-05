Racing x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quinta-feira (29), o Fortaleza tenta conquistar sua vaga para as oitavas de final da Libertadores. Às 21h30, de Brasília, no El Cilindro, em Avellaneda, visita o Racing. Com oito pontos, o Fortaleza está na segunda colocação do Grupo E. Fica atrás exatamente do Racing, que tem 10 pontos e já está classificado. Logo depois vem o Bucaramanga, com 6 pontos, e que visita o Colo-Colo, lanterna do grupo, mas já eliminado e com apenas 2 pontos.

A Voz do Esporte transmite, ao vivo, a partir de 20h, as emoções desta partida. Com as cordas vocais afinadas, Cesar Tavares narra o embate. Ele terá o valioso auxílio de Deyvid Xavier nos comentários e André Bachá na reportagem.

