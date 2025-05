Fifa anuncia punições mais duras contra o racismo no futebol

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (29) a nova versão do seu Código Disciplinar, aprovada em reunião do Conselho da entidade neste mês. O foco principal foi o combate ao racismo, com regras mais rígidas e punições mais severas.

O artigo 15, que trata de “Discriminação e Racismo”, reforça o protocolo já conhecido. Em casos assim, o árbitro deve interromper o jogo em três etapas: caso ocorra uma situação de racismo, parar, suspender e, se necessário, encerrar a partida.

A novidade é que agora qualquer jogador ou participante da partida pode avisar o árbitro se for vítima de racismo. A partir disso, o juiz é obrigado a aplicar o protocolo imediatamente. Se os ataques continuarem, o árbitro deve suspender ou encerrar a partida.

As multas para casos de racismo também sofreram atualizações. Clubes ou federações podem receber punições a partir de 20 mil francos suíços (cerca de R$ 137 mil) e sofrer restrições de público. A multa máxima pode chegar a 5 milhões de francos suíços (R$ 34 milhões), mesmo que o código, em outro trecho, diga que o limite normal de multas é de 1 milhão (R$ 6,8 milhões).

Se houver reincidência, as penalidades podem incluir ações como planos obrigatórios de prevenção, jogos com portões fechados, perda de pontos, exclusão de competições ou até rebaixamento.

Dessa maneira, as federações de cada país têm até 31 de dezembro para adotar essas novas regras em seus próprios códigos disciplinares.

A Fifa também passa a ter o direito de intervir em federações que não estejam aplicando as medidas corretamente. Além disso, poderá recorrer ao CAS (Corte Arbitral do Esporte) contra decisões consideradas inadequadas.

