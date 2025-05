Milton Leite ‘volta atrás’ em polêmica com Neymar, mas reitera: ‘Nunca esteve perto’

Milton Leite reconsiderou uma fala polêmica que teve sobre o Neymar no fim do ano passado, quando disse que o jogador não ficaria nem entre os 30 maiores jogadores da história do Brasil.

Assim, em entrevista ao Canal do Cosme Rimoli, o jornalista revelou que chegou a fazer uma lista com os jogadores que ele considera melhor que Neymar e disse que o camisa 10 do Santos ficou no final da lista, próximo do 30. Além disso, afirmou que o brasileiro nunca teve um desempenho perto do que Messi e Cristiano Ronaldo.

“Eu apanhei muito recentemente por causa de uma entrevista (final de 2024) onde eu disse que talvez o Neymar nem estivesse entre os 30 maiores jogadores da história do Brasil. Aí comecei a fazer uma conta lá em casa, fui anotando os nomes que considero melhores que ele… e ele acabou ficando na posição 27!. Ele ( Neymar) nunca teve perto do que joga o Messi, nunca teve perto do que joga o Cristiano Ronaldo”, disse.

Neymar pelo Santos

Neymar voltou para o Santos, clube em que iniciou sua carreira, em janeiro deste ano. No entanto, o camisa 10 do Peixe passou por duas lesões seguidas e ficou mais de dois meses sem jogar, juntando as duas recuperações.

Assim, ele atuou apenas 12 vezes, entre reserva e titular – considerando o amistoso contra o RB Leipzing na última quarta-feira (28). Ao todo, portanto, marcou três gols e contribuiu com três assistências.

Como dito pelo pai, o staff do jogador entende que a antecipação da estreia no Campeonato Paulista prejudicou o plano de recuperação. O que, em sua visão, contribuiu diretamente para recorrência de problemas físicos.

Deve ser muito ruim ser torcedor do Santos e assistir esse tipo de absurdo. – Eu que não sou torcedor fiquei puto. – O cara conseguiu distorcer a realidade para dizer que o filho só viria se recuperar, sendo que já estava há 1 ano parado na Arábia por lesão e ninguém quis ele. — Rhodri (@rhodrimaya) May 29, 2025

Ele tem contrato até o fim do próximo mês e, neste caso, fará apenas mais duas partidas pelo clube paulista, contra o Botafogo e Fortaleza. No entanto uma possível renovação segue indefinida nesse ínterim, o que, aliás, contribuiu para o mal-estar. O astro, por sua vez, disse que só tomara uma decisão definitiva após o jogo do dia 12 de junho.

