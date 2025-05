Di María está, oficialmente, de volta ao Rosario Central

18 anos depois, as histórias de Ángel Di María e Rosario Central se encontram novamente. Através das redes sociais, o clube argentino publicou um vídeo tornando oficial o retorno do atacante que se formou no clube e do qual é torcedor confesso. Não por acaso, o aspecto de identificação entre as partes foi exaltado no material.

Logo depois de Di María anunciar que o Mundial de Clubes seria sua última competição pelo clube europeu, a representação argentina retomou com força as conversas para repatriá-lo. Ao ponto, inclusive, do presidente rosarino, Gonzalo Belloso, se dispor a viajar para os Estados Unidos (país sede do Mundial) com o intuito de sacramentar a negociação.

Antes mesmo da bola começar a rolar em solo norte-americano, algo que ocorrerá no dia 14 de junho, os últimos termos do acordo entraram nos eixos. Mesmo assim, Ángel segue a disposição dos portugueses e vai jogar o Mundial, algo confirmado pela representação europeia em nota oficial.

“A participação no primeiro Mundial de Clubes da FIFA representa um momento especial e simbólico tanto para Di María como para o Sport Lisboa e Benfica, assinalando o epílogo de um trajeto extraordinário e marcante entre o jogador e o Clube”, destaca o comunicado benfiquista.

A saber, o time de Lisboa está no Grupo C do torneio ao lado de Auckland City, Bayern de Munique e Boca Juniors. Curiosamente, a estreia benfiquista será justamente contra a equipe argentina da chave, o Boca, no dia 16 de junho.

Confira o vídeo oficial do retorno de Ángel Di María ao Rosario Central