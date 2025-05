Botafogo vence o Fortaleza e se recupera no Brasileirão Sub-20

O Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Glorioso se recuperou da derrota para o Inter, na semana passada, e derrotou o Fortaleza por 3 a 2. O embate deu prosseguimento à rodada 12 do certame nacional.

Com o resultado, o Botafogo chega a 16 pontos e fica em 11º lugar, encostando, assim, no G8. O último time da turma dos classificados para as quartas de final do torneio é o América-MG, com 18.

Derrotado, o Fortaleza segue na zona de classificação. O Leão é o sétimo lugar, com 18 pontos. Leva vantagem sobre o Coelho, mas perde para o Vasco, sexto lugar, nos critérios de desempate.

Na próxima jornada, no dia 11/6, o Alvinegro recebe o Atlético-GO, em Conselheiro Galvão. Um dia antes, em 10/6, o Fortaleza pega o América-MG, em casa, no CT Ribamar Bezerra.

O primeiro tempo foi do Botafogo, que começou com tudo e abriu 3 a 0. Lobato, aos três, Toledo, aos 18, e Januário, aos 41, deixaram o Mais Tradicional em vantagem no Colosso do Subúrbio.

Na etapa final, porém, um pequeno drama. Roco e Rocha, aos sete e 41 minutos, respectivamente, soltaram dois porretes e romperam os portões da cidadela alvinegra. Fortaleza vivo. Mas era tarde para buscar o empate no Engenho de Dentro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.