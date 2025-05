Lúcio, ex-zagueiro da Seleção, tem primeira aparição após acidente doméstico

Lúcio, ex-zagueiro da Seleção, apareceu sorrindo ao lado da esposa e com algumas lesões evidentes na pele do seu rosto - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

O ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão com a Seleção Brasileira em 2002, fez sua primeira selfie desde o acidente doméstico. O antigo defensor esteve sorridente ao lado da sua esposa, Marília Forgiarini, em registro duas semanas depois de sofrer queimaduras em 18% do seu corpo.

Na foto, aliás, há também indícios de pequenas lesões na pele do rosto do ex-jogador. Em publicação nas redes sociais, a sua companheira classificou o momento como primeiro passeio de Lúcio pelo hospital. Vale relembrar que ele foi para a unidade de saúde às pressas no dia 15 de maio. A causa do incidente e das queimaduras foi a explosão de uma lareira presente em sua casa.

Lúcio estava internado desde o dia 15 de maio, em um hospital particular de Brasília. O ex-zagueiro sofreu queimaduras de segundo grau em uma lareira ecológica, teve 18% do corpo queimado e precisou passar por duas cirurgias.

Nas redes sociais, Lúcio compartilhou foto em que aparece andando pelo corredor do hospital ao lado da esposa, Marília Forgiarini. Contudo, estava com braços e pernas enfaixados. Inclusive, ele foi transferido para um hospital em Porto Alegre, na última quinta-feira (22), para realizar parte do tratamento próximo da sua família que reside na capital gaúcha.

“O Hospital Brasília, da Rede Américas, informa que, a pedido da família, Lúcio, ex-zagueiro da Seleção Brasileira de Futebol, foi transferido nesta quarta (21) para um hospital em Porto Alegre, cidade onde residem parentes e ele poderá contar com maior suporte pessoal neste momento. O tratamento transcorreu de forma segura e eficaz, com apoio de equipe multiprofissional especializada em queimados. A transferência ocorreu por conveniência e conforto da família e do paciente, que segue com boa evolução clínica. O Hospital reforça o desejo da sua plena recuperação”, comunicou o o hospital em Brasília.

Defensor campeão com a Seleção se manifestou após incidente

Em seguida ao susto, Lúcio falou publicamente sobre o acidente doméstico pela primeira vez. Em entrevista à TV Record, na quarta-feira (21), o ex-zagueiro falou sobre os desafios na recuperação.

“O susto foi grande, e a caminhada está sendo árdua. Vamos seguir em oração e, se Deus quiser, em breve estarei bem”, disse.

