Ex-Botafogo, Artur Jorge recebe título de Cidadão Honorário do Rio

Ex-técnico do Botafogo, Artur Jorge está de férias no Rio de Janeiro. Após ser flagrado passeando no Leblon e encontrar os seus ex-comandados do Glorioso, o treinador português do Al-Rayyan, do Qatar, recebeu, nesta quinta-feira (29), o título de Cidadão Honorário da Cidade do Rio de Janeiro. A cerimônia foi realizada na Câmara Municipal da capital fluminense e contou com a presença de alguns torcedores botafoguenses

Laureado pela casa parlamentar do Rio de Janeiro, Artur Jorge conquistou a Copa Libertadores e o Brasileirão pelo Botafogo, no mesmo ano, façanha que somente o Santos de Pelé e o Flamengo de Jorge Jesus conseguiram. O comandante bracarense ficou no clube da Estrela Solitária de abril a dezembro de 2024.

O técnico português, então, revisitou seu período no Botafogo, enfatizou a importância de ter trabalhado no clube mais tradicional do futebol pentacampeão mundial e destacou também a participação da torcida alvinegra.

“Os torcedores são, de fato, uma face do clube que eu quero agradecer. Foi um fator determinante para aquilo que nós conseguimos aqui ter. Sentimos que, quando caminhamos, não caminhávamos nunca sozinhos, ou seja, sabíamos que tínhamos uma torcida fiel atrás de nós. Integramos esse amor para chegar a nossas conquistas. Portanto, o meu muito obrigado e da minha equipe técnica por sermos reconhecidos pela cidade do Rio de Janeiro. É um povo que está no nosso coração. Nos sentimos apaixonados por eles. Jamais o esqueceremos”, frisou o técnico minhoto.

