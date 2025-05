Ex-presidente do Grêmio explica por que Ronaldinho não voltou ao clube

Ex-presidente do Grêmio, Paulo Odone revelou detalhes sobre as conversas com Assis, irmão de Ronaldinho Gaúcho, sobre um possível retorno do craque em 2011. Mas isso não aconteceu, já que o ex-jogador deixou a Itália e optou por defender o Flamengo.

Odone, aliás, presidiu o Grêmio em cinco mandatos. Ronaldinho saiu do clube em meio a problemas e foi para o PSG, em 2001. Desde então, a torcida sempre alimentou a esperança de um retorno, que nunca se concretizou. No Brasil, após deixar a Europa, o craque vestiu as camisas de Flamengo, Atlético-MG e Fluminense, onde se despediu dos gramados.

VEJA: Grêmio decide preservar Volpi e Braithwaite. Trio da base é relacionado

“O Assis veio me propor: ‘O Ronaldinho gostaria de terminar no Grêmio, na casa dele, se reabilitar em Porto Alegre’. Era difícil ele frequentar Porto Alegre, ainda é assim um pouco. Mas ele diria isso… Vem porque quer terminar na casa dele? Então podemos fazer negócio, Assis”, disse o ex-dirigente.

“Ficou muito perto. Um advogado passou três dias discutindo, o contrato ficou datilografado, redigido, pronto. Só faltava assinar. Só isso. Por que não assinou? Porque ele estava no Rio e em São Paulo, e confundia cada vez mais. Ele dava entrevista dizendo: ‘O Flamengo é o time do coração, me empolga. O Palmeiras me paga bem. E o Grêmio é o time da minha terra’. Vou trazer ele assim? O Flamengo era tudo que ele queria: torcida fantástica. E o Grêmio? Só o time da cidade dele?”, completou Odone no programa “Um Assado para…”, do canal de Duda Garbi.

A torcida do Grêmio nunca digeriu bem a decisão de Ronaldinho. Sempre tratou com desprezo as visitas do jogador ao Olímpico quando enfrentou o Tricolor gaúcho por Flamengo e Atlético-MG.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook