Luxemburgo e Casagrande têm discussão acalorada sobre Ancelotti

O anúncio do acerto entre a CBF e Carlo Ancelotti segue repercutindo de forma polêmica. Isso porque a escolha de um técnico estrangeiro causou um debate acalorado entre o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo e o ex-jogador e comentarista Casagrande no decorrer do programa “Galvão e Amigos”, na Band.

“Cadê os nossos treinadores? Parte da imprensa vem execrando os técnicos brasileiros. Felipão não presta mais, Dunga não presta mais, Luxemburgo não presta mais. Me perdoe, Casão. Parte da imprensa foi execrando os treinadores brasileiros: ‘Está ultrapassado, Felipão não presta mais, Mano não presta mais, Luxemburgo não presta mais’, quando nós tínhamos essa experiência para passar para os outros” reclamou o ex-técnico claramente nervoso.

Posteriormente, Casagrande usou o argumento que a escolha por Ancelotti só ocorreu pelos trabalhos negativos de profissionais brasileiros como Fernando Diniz e Dorival Júnior.

“Só teve treinador brasileiro até agora. Execraram porque fizeram mau trabalho. Perdemos com treinador brasileiro também! Estamos num fiasco por causa de treinador brasileiro! Nós fomos pentacampeões em 2002. Estamos em 2025”, justificou o comentarista.

Luxemburgo contestou a alegação imediatamente e aumentou o tom de voz.

“Os técnicos do Brasil passaram a não prestar? Aqui, com todo respeito, nós somos cachorros vira-latas. É a grande verdade. Nós aqui não prestamos, e o de fora vem aqui e presta muito mais. Não tenho nada contra ele (Ancelotti)”, detalhou o ex-técnico.

Em seguida, Casagrande indicou opinião contrária ao argumento do companheiro de bancada.

“O primeiro estrangeiro que vem. Você não poderia usar esse discurso de vira-latas. É o primeiro treinador estrangeiro que veio!”, concluiu o ex-jogador.

Ancelotti esteve presente em jogos do Botafogo e Flamengo na Libertadores

Inclusive, Ancelotti já acompanhou os jogos de dois times brasileiros na Libertadores. A vitória do Botafogo sobre a Universidad do Chile, na última terça-feira (27), no Nilton Santos, e o triunfo do Flamengo sobre o Deportivo Táchira, no Maracanã, na última quarta (28).

