Em clima de despedida, Estevão fala de Abel Ferreira: ‘Fundamental na minha vida’

Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (29), Estêvão falou do peso que o técnico Abel Ferreira tem na sua carreira. De acordo com o jogador, as broncas e conselhos do português o fizeram evoluir. Em pouco mais de um ano, o jovem saiu do banco de reservas para a Seleção Brasileira e se transformou em um dos líderes técnicos do Palmeiras.

“Vou sentir falta dos puxões de orelha. Não só dele (Abel Ferreira), como da comissão. O Abel foi um cara fundamental na minha vida, me ajudou bastante. Me ajudou a enxergar o outro lado da moeda do futebol. O outro lado da moeda que eu falo é que, na base, às vezes a gente não cumpria tanta a função tática né. De não cumprir aquilo que a gente faz, acabava largando. E a primeira coisa quando joguei no profissional, o Abel falou: ‘Se você não quiser seguir, você não joga aqui’. Então eu tive que começar a fazer, me acostumar, é um processo muito doloroso, que não é legal. Então, por isso que eu falo que o Abel foi fundamental na minha vida”, afirmou o jogador.

Estevão está deixando o Palmeiras e indo para o Chealsea, da Inglaterra. A negociação entre os clubes foi oficializada em junho de 2024 pelo valor de 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões, na cotação da época), sendo 45 milhões de euros fixos, e 16,5 milhões de euros em metas. O Verdão tem direito a 70% do montante, enquanto o jovem atleta fica com os outros 30%.

Últimos jogos de Estevão pelo Palmeiras serão no Mundial

Estevão será transferido para a Inglaterra assim que a participação do Palmeiras no Super Mundial de Clubes da Fifa se encerrar.

Na competição, o Palmeiras vai enfrentar o Inter Miami, time de Messi. Admirador do futebol do argentino, Estevão comentou: “Brinco com meu pai, não sei se vou jogar ou assistir ele (Messi) jogar. Mas começando, já vou ali para o ladinho dele”.

