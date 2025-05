Sem estrelas e nem CR7. Paiva fala em ‘contratações pontuais’ para o Mundial

Cristiano Ronaldo no Botafogo? Utopia ou delírio coletivo. O gajo não vestirá a Estrela Solitária, conforme sentenciou, nesta quinta-feira (29), o técnico do Glorioso, Renato Paiva. Em entrevista ao canal “SporTV”, o treinador português indicou o tipo de reforço que pode pintar no Alvinegro para o Super Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

“Está planejado que haja algumas contratações pontuais. Portanto, vamos aguardar que as negociações cheguem a um bom termo. Mas, a princípio, sim, haverá contratações para o Mundial”, afirmou Paiva.

Entre os reforços, o Botafogo tem três nomes engatinhados para a janela de transferências internacionais de junho. Os zagueiros Abner (Juventude) e Pantaleão (Krasnodar), além do meia Montoro (Vélez Sarsfield).

O Botafogo terá duas pedreiras pela frente no Grupo B do Mundial. Paris Saint-Germain, em 19/6, e Atlético de Madrid, em 23/6. Antes, contudo, o Mais Tradicional estreia na competição internacional contra o Seattle Sounders, em Seattle, em 15/6.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.