??dolo do PSG analisa final da Champions e aponta melhora após saída de Neymar, Messi e Mbappé

O Paris Saint-Germain vai disputar a final da Champions League no próximo sábado (31) pela segunda vez. No entanto, em busca de um título inédito, o clube francês não conta com um elenco estrelado como nos últimos anos.

Javier Pastore, embaixador e ex-meia do PSG, destacou a mudança da equipe após a saída de grandes nomes do futebol mundial, como Neymar, Messi e Mbappé.

“O PSG abriu mão dos melhores do mundo. Nomes com muita repercussão como Messi, Mbappé, Neymar e Verratti, e apostou em um elenco mais jovem e talentoso. O time mudou de estilo: está mais coletivo e mais comprometido defensivamente”, destacou.

Além disso, o argentino, que foi uma das primeiras grandes contratações da era catari no PSG, analisou a final da Champions e exaltou o trabalho do técnico Luís Enrique na equipe.

“É uma final muito difícil. O PSG chega em um grande momento, com um time jovem e um treinador que encontrou um trabalho coletivo forte tanto na defesa quanto no ataque. E a Inter também vem jogando em altíssimo nível há anos […] Com trabalho e silêncio, ele transformou críticas em elogios. Se este PSG funciona, é muito por causa do DNA de Luis Enrique”, disse.

Final da Champions

Paris Saint-Germain e Inter de Milão se enfrentam em Munique (ALE), no próximo sábado (31), às 16h (de Brasília) , em uma final inédita da Champions League.

A Inter de Milão chegou na decisão da Champions após eliminarem o Barcelona em dois jogos emocionantes. O primeiro, um empate em 3×3 e, o segundo, uma partida cheia de viradas e que terminou 4 a 3 para os italianos na prorrogação. Assim, o clube chega na final da competição pela sétima vez e busca o quarto título.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain se classificou para a final depois de vencer as duas partidas contra o Arsenal. O clube francês, portanto, disputa apenas a segunda final da Champions e busca um título inédito.

