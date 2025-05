Conheça o garoto que tem média superior a um gol por jogo na base do Botafogo

O Botafogo entra em campo neste sábado (31), às 15h, para o primeiro confronto das quartas de final do Campeonato Carioca Sub-15. Fora de casa, visita o Nova Iguaçu e conta com um dos principais destaques da competição: Germano. O camisa 9 alvinegro é o artilheiro do estadual, com 14 gols em 11 jogos, média superior a um gol por partida.

Capitão do time, Bernardo Germano não se destaca apenas pela artilharia. Líder em campo, participou de 16 gols no estadual, sendo fundamental para a classificação da equipe de General Severiano à fase eliminatória.

No Botafogo desde o fim de 2023, o atacante de 14 anos vem se consolidando pelos números em campo. Em menos de um ano, assumiu a função de goleador da categoria Sub-15 e ainda ganhou espaço no Sub-16, onde também deixou sua marca, ajudando o Glorioso a conquistar a Pioneros Albion Cup Sub-16, no Uruguai.

Germano busca o seu primeiro título estadual, já que, no ano passado, apesar de encerrar o torneio como artilheiro, o clube ficou com o vice-campeonato. Agora, com mais experiência, liderança e um desempenho ainda mais expressivo, ele quer ajudar o Glorioso a conquistar o troféu e coroar a excelente campanha feita até aqui no Campeonato Carioca Sub-15.

