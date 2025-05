Mesmo com dois a mais, Grêmio vence só por 1 a 0 e avança em 2º na Sul-Americana

Com amplo domínio em campo e superioridade numérica durante boa parte da partida, o Grêmio venceu o Sportivo Luqueño por 1 a 0 na Arena, nesta quinta-feira (29) em Porto Alegre. A vitória garantiu o segundo lugar no Grupo D da Copa Sul-Americana, resultado que leva o clube aos playoffs da competição continental.

Contudo, o sentido do torcedor é de frustração pois os argentinos do Godoy Cruz empataram com o Club Atlético Grau também nesta quinta e se assegurou na primeira colocação, com 12 pontos, e saldo maior que os brasileiros (5 contra 4).

O jogo

Na primeira etapa, o Grêmio criou inúmeras chances e pressionou desde o início. Ainda aos 11 minutos, Arezo sofreu pênalti, mas desperdiçou a cobrança com um chute fraco defendido por Mongelos. Além disso, o goleiro do time paraguaio também brilhou em outras finalizações, especialmente em tentativas de Nathan, que quase abriu o placar de cabeça. Aos 37 minutos, Elvio Vera foi expulso por falta dura e deixou o Luqueño com um jogador a menos.

O segundo tempo começou com mudanças promovidas por Mano Menezes, que deram mais intensidade ao setor ofensivo. Assim sendo, aos 30 minutos, Pavón cruzou pela direita e encontrou Riquelme livre na área. O jovem de 18 anos finalizou de primeira no canto esquerdo e marcou o único gol da partida, garantindo o triunfo tricolor.

Mesmo com mais um jogador expulso pelo adversário, o Grêmio não conseguiu ampliar o placar. A equipe desperdiçou boas chances e, apesar da vitória, não superou o Godoy Cruz no saldo de gols. Agora, o clube gaúcho enfrentará um duelo de repescagem para seguir em busca do título da Sul-Americana.

GRÊMIO X SPORTIVO LUQUEÑO-PAR

Sul-Americana – 6ª rodada do Grupo D

Data e Horário: 29/5/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Gols: Riquelme, 29’/2ºT (1-0)

GRÊMIO: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Jemerson, Viery (André, 00’/2ºT) e Lucas Esteves; Camilo (Cristaldo, 17’/2ºT) e Ronald; Pavón, Nathan (Cristian Olivera, 17’/2ºT) e Aravena (Riquelme, 17’/2ºT); Arezo. Técnico: Mano Menezes.

SPORTIVO LUQUEÑO-PAR: Mongelos; Ocampos, Marchio, Villalba, Paredes e Alborno (Ivan Torres, 37’/2ºT); Pereira (Lautaro Comas, 23’/2ºT), Fernando Benítez, Ángel Benítez e Vera; Pasadore. Técnico: Júlio Cáceres.

Árbitro: José Caberto (CHL)

Auxiliares: Miguel Rocha (CHL) e Carlos Venegas (CHL)

VAR: Rodrigo Carval (CHL)

Cartões amarelos: Nathan, 13’/2ºT (GRE)

Cartões vermelhos: Elvio Vera, 14’/1ºT (LUQ)*, Fernando Benítez, 39’/2ºT (LUQ)**

*Expulsão por falta em Nathan.

** Expulsão por falta em Ronald.

