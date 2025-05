Botafogo recebe oferta de clube da Premier League por Igor Jesus

SAF vai lucrar! Jesus chegou ao Botafogo por custo zero - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Nottingham Forest, da Premier League, enviou uma oferta ao Botafogo por Igor Jesus. O clube da Primeira Divsão do Campeonarto Inglês promete pagar o valor da compra à vista: 20 milhões de euros (R$ 128 milhões), mais alguns bônus. O estafe do centroavante sinalizou positivamente à proposta, porém, por ora, não há acordo para sacramentar a venda. A informação é do site “ge”.

O Botafogo, por sua vez, adota a cautela, quer seguir mantendo o contato com o Forest e vê no Mundial de Clubes dos Estados Unidos a chance de aumentar a pedida pelo jogador. A competição internacional, portanto, pode marcar o adeus do camisa 99 ao Mais Tradicional.

Com sete gols, Jesus é o artilheiro do Botafogo em 2025. Ele chegou ao Botafogo sem custos e foi protagonista nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2024.

