Ancelotti motivado para conquistar o hexa: ‘Brasil tem que voltar a encantar’

Carlo Ancelotti: 'Chego com muita motivação e com o objetivo claro: conquistar a sexta estrela' - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Em adaptação à nova rotina no Rio de Janeiro, Carlo Ancelotti começa a viver intensamente os primeiros momentos como técnico da Seleção Brasileira. O italiano, que deixou o Real Madrid ao fim da temporada europeia, assumiu o compromisso de liderar o Brasil em busca do tão sonhado hexa. Em entrevista ao jornal espanhol ‘Marca’, ele falou sobre os desafios da nova função e o desejo de reaproximar a torcida da Seleção.

“Brasil é a melhor seleção do mundo. Não sou eu que digo isso, são as cinco estrelas no peito da camisa. Nenhuma outra chega nesse nível”, afirmou.

Durante sua primeira semana no Rio, Ancelotti já assistiu a uma partida da Libertadores no Estádio Nilton Santos e conheceu a Granja Comary, em Teresópolis.

“Sempre fui atraído pelo Brasil, pelo futebol, pela cultura, pelas pessoas. E aqui estou. Chego com muita motivação e com o objetivo claro: conquistar a sexta estrela”, disse.

O treinador reforçou que a escolha pelo Brasil aconteceu no momento certo da carreira, embora o interesse da CBF tenha surgido há cerca de dois anos, quando ele ainda comandava o Real Madrid.

“Sempre fui honesto. Naquele momento, minha prioridade era o Real Madrid. O clube me ofereceu uma renovação e não houve dúvidas. Mas agora, com os resultados que tivemos na última temporada e a necessidade de uma mudança, entendemos que era o momento certo. Conversamos após a eliminação para o Arsenal e tomamos a decisão. Foi a melhor escolha para todos”, explicou.

Experiência com jogadores brasileiros

Com passagens marcantes por clubes como Milan, Chelsea e o próprio Real Madrid, Ancelotti já trabalhou com diversas estrelas brasileiras, como Ronaldo, Kaká e Cafu. Além disso, recentemente, com nomes como Vini Jr e Rodrygo. Dessa maneira, o italiano acredita que a Seleção precisa resgatar o estilo que sempre encantou o mundo.

“É um futebol diferente. E é isso que a Seleção tem que voltar a ser. O Brasil tem que jogar bem, claro, mas o mais importante é que jogue com humildade, com união. Sem isso, não dá para conquistar nada. A Copa do Mundo é diferente de qualquer título de clube. É o país todo junto”, declarou.

Ancelotti comenta sobre o estilo de jogo

Questionado sobre como será o estilo de jogo do seu Brasil, o técnico respondeu.

“Meu Brasil vai jogar como o Real Madrid do ano passado. Esse é o modelo. Mas não acredito em um único sistema de jogo. Tudo depende dos jogadores que você tem. Mas, a ideia é adaptar e fazer com que todos se sintam confortáveis em campo”, explicou.

Sobre o sentimento que tem ao assumir uma seleção que não vence uma Copa do Mundo desde 2002, Ancelotti deixou claro que entende a responsabilidade.

“Chego para tornar o Brasil campeão de novo. Assumo isso. E acredito que podemos conseguir”, garantiu.

