Riquelme decide pro Grêmio e homenageia o pai: “Para honrar ele”

O Grêmio venceu o Sportivo Luqueño por 1 a 0 na Arena, em Porto Alegre, e garantiu vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. Apesar da classificação em segundo lugar, o destaque absoluto da noite foi o jovem Riquelme, de apenas 18 anos, que entrou no segundo tempo e marcou o gol decisivo da partida.

A convocação do menino, no entanto, aconteceu de forma inesperada, após a ausência de Luan Cândido e Amuzu por motivos médicos. Mesmo com pouco tempo para se preparar, o garoto aproveitou a chance. Aos 30 minutos da etapa final, completou cruzamento de Pavón com um chute preciso no canto esquerdo do goleiro Mongelos.

Depois do jogo, Riquelme demonstrou gratidão e emoção:

“Estou muito feliz, estava na base ontem, fizemos um grande jogo também, ganhamos. Hoje, de última hora estar aqui, é uma noite muito especial para mim”, afirmou o jovem, agradecendo à comissão técnica por acreditar em seu potencial.

Emocionado, o atacante dedicou o gol ao pai, que sonhou em ser jogador:

“Meu pai queria ser jogador, mas não teve oportunidade, e graças a Deus, hoje estou aqui honrando ele. Obrigado, estamos juntos pai, te amo.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.