Jovem de 18 anos decide vitória do Grêmio e homenageia o pai: ‘Para honrar ele’

O atacante Riquelme, de apenas 18 anos, foi o destaque do Grêmio na vitória por 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño, na Arena. Ele entrou no segundo tempo e anotou o gol solitário em Porto Alegre. Os gaúchos, porém, se classificaram em segundo lugar da chave, indo, assim, ao playff da Sul-Americana.

A convocação do jovem, no entanto, ocorreu de forma inesperada, após a ausência de Luan Cândido e Amuzu por motivos médicos. Mesmo com pouco tempo para se preparar, ele aproveitou a chance aos 30 minutos da etapa final, quando completou cruzamento de Pavón com um chute preciso.

Após o jogo válido pela última rodada da fase de grupos, Riquelme demonstrou gratidão à comissão técnica por acreditar em seu potencial. E não escondeu a emoção:

“Estou muito feliz. Eu estava na base ontem (quarta) e fizemos um grande jogo também, ganhamos. Hoje (quinta), de última hora estar aqui, é uma noite muito especial para mim”, afirmou ele, antes de dedicar o gol ao pai, que sonhou em ser jogador:

“Meu pai queria ser jogador, mas não teve oportunidade, e graças a Deus, hoje (quinta-feira) estou aqui honrando ele. Obrigado, estamos juntos pai. Te amo.”

O Grêmio volta a campo no próximo domingo (1º), às 16h, quando visita o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

