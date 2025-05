Na despedida do Maracanã, Fluminense vence Once Caldas e garante liderança do grupo na Sul-Americana

O Fluminense está garantido nas oitavas de final da Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (29), em seu último jogo no Maracanã antes do Super Mundial de Clubes, o Tricolor precisou apenas da primeira etapa para vencer o Once Caldas e garantir a liderança do Grupo G.

Com 13 pontos, o Flu ultrapassou os colombianos e avançou de forma direta para o mata-mata do torneio. O Once Caldas, por sua vez, terminou na segunda colocação, com 12 pontos, e terá que disputar os playoffs contra quem vem da Libertadores.

Antes de embarcar para os Estados Unidos, o Fluminense vai até Porto Alegre, enfrentar o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (01), às 20h30.

Começo avassalador

O Fluminense começou bem e logo abriu o marcador. Após cruzamento na área, a zaga do Once Caldas afastou mal e Martinelli bateu firme para marcar o primeiro. A chance para o segundo parecia que aconteceria logo na sequência. Serna cruzou na área a bola foi no braço de Cardona. O árbitro marcou pênalti, mas o VAR chamou e o juiz voltou atrás.

Depois disso a partida ficou mais equilibrada. Os colombianos chegaram com Mateo García, que arriscou de fora da área e quase marcou um golaço. O Tricolor quase ampliou em uma trapalhada da defesa adversária. Cuesta tentou afastar após passe de Ganso e a bola explodiu em Cardona, tirando tinta da trave. Na sequência, Serna recebeu na área e tocou na saída do goleiro para marcar o segundo.

Fluminense segura o jogo e marca o segundo

O Tricolor teve uma boa chance para ampliar logo no começo do segundo tempo. Arias fez boa jogada pelo meio, chutou forte e Aguirre fez a defesa. Na sobra, Fuentes rolou para Everaldo, que pegou fraco e não facilitou para o goleiro.

Precisando do empate, o Once Caldas ameaçou uma pressão. Entretanto, os colombianos não encontravam espaços e só arriscaram de longe. Cuesta e Patiño arriscaram de fora da área, mas não dificultaram a vida de Fábio. Com o jogo nas mãos, Renato Gaúcho aproveitou para rodar o time e dar novas oportunidades. Riquelme Felipe quase aproveitou a oportunidade, mas parou em defesa de Aguirre.

FLUMINENE 2 X 0 ONCE CALDAS

Copa Sul-Americana – 6ª rodada do Grupo F

Data e horário: 29/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público Presente: 33.668 torcedores

Renda: R$ 975. 275, 50

Gol: Martinelli, 2’/1ºT (1-0); Serna, 33’/1ºT (2-0)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva (Ignácio, 29’/2ºT), Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli (Nonato, intervalo) e Ganso (Lima, 29’/2ºT); Jhon Arias, Kevin Serna (Riquelme Felipe, 24’/2ºT) e Everaldo (Paulo Baya, 24’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

ONCE CALDAS: James Aguirre; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jéider Riquett e Patiño; Mateo García, Iván Rojas (Beltrán, intervalo), Alejandro García (Arteaga, 37’/2ºT) e Mateo Zuleta (Zapata, intervalo); Michael Barrios (Palacios, intervalo) e Dayro Moreno (Contreras, 18’/2ºT). Técnico: Hernan Dario Herrera Ramirez

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

