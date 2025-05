Atlético empata com Cienciano e vai à repescagem da Sul-Americana

O Atlético-MG decepcionou sua torcida na Arena MRV ao empatar em 1 a 1 com o Cienciano, nesta quinta-feira (29/5), pela 6ª e última rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana 2024. Com o resultado, o time peruano manteve a liderança do grupo, com 10 pontos, e garantiu vaga direta nas oitavas de final da competição. O Galo chegou aos 9 pontos, terminou em segundo lugar e agora terá que disputar a repescagem contra o Atlético Bucaramanga, um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores, para tentar seguir vivo no torneio.

Os dois gols aconteceram no fim do primeiro tempo. Após dois gols anulados por impedimento do atacante Rony, o zagueiro Lyanco abriu o placar para o Atlético. No entanto, o meia Cueva, ex-São Paulo, empatou para o Cienciano cobrando pênalti.

No outro jogo do grupo, o FC Caracas venceu o Deportes Iquique e terminou em terceiro lugar, com 8 pontos. O Iquique, com 4, ficou em último e ambos foram eliminados.

Atlético teve dois gols anulados

O primeiro tempo foi marcado inicialmente pela lesão de Romagnoli no primeiro minuto, quando o jogador atleticano Patrick, ao tentar chegar na marcação, escorregou e acertou o tornozelo de Romagnoli, que precisou ser substituído. Também houve dois gols anulados por impedimento de Rony: o primeiro após um grande passe de Hulk, e o segundo depois de um lançamento na entrada da área. Em ambos os casos, o impedimento foi por centímetros.

Galo na frente; peruanos empatam

O Galo foi melhor, rondou a área adversária, mas só foi abrir o placar aos 43 minutos. Hulk cobrou escanteio da esquerda e Lyanco,um pouco depois da segunda trave, cabeceou parao chão, com o goleiro Barrios não conseguindo salvar. Porém, o Cienciano, num raro ataque, chegou ao empate. Cueva entrou na área e dividiu com Lyanco. A bola bateu no braço do zagueiro. Pênalti, Cueva cobrou e deixou tudo igual.

Pressão no segundo tempo, mas nada de gol

No início do segundo tempo, o Cienciano perdeu mais um jogador por lesão. Após uma dividida com Rony, o goleiro Barrios sentiu um problema no olho e precisou ser substituído por Bolando logo aos dez minutos. Como o Galo não conseguia encaixar o jogo e precisava vencer, Cuca colocou Júnior Santos no lugar de Igor Gomes, aumentando o poder ofensivo, e Gabriel Menino entrou na vaga de Patrick. Pouco depois, Bernard também foi acionado e na vaga do lateral Natanael. Era ataque total.

Bernard perdeu grande chance do Galo, chutando por cima após cruzamento da direita. Hulk também teve ótima chance, mas escorregou na hora do arremate. Nervoso, o time atleticano deu espaços e quase levou um gol aos 44, quando Rubens, um dos melhores do Galo, perdeu uma bola quase na área de defesa e Lyanco salvou. Já no último ataque, Scarpa quase fez um golaço chutando de fora da área. Mas o goleiro Bolado salvou. E assim, nervoso e ineficaz para botar a bola na rede, o Galo empatou e agora vai ter de jogar na repescagem para tentar vaga nas oitavas da Sula.

ATLÉTICO 1X1 CIENCIANO

6ª rodada da Copa Sul-Americana – Grupo H

Data: 29/5/2025

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Gols: Lyanco, 43’/1ºT (1-0); Cueva, de pênalti, 51’/1ºT (1-1)

ATLÉTICO: Everson; Natanael (Bernard, 25’/2ºT), Lyanco, Junior Alonso (Sarávia, 37’/2ºT) e Rubens; Patrick (Gabriel Menino,16’/2ºT), Alan Franco, Igor Gomes (Junior Santos, 16’/2ºT) e Gustavo Scarpa; Hulk e Rony (Palacios, 37’/2ºT). Técnico: Cuca

CIENCIANO: Barrios (Bolado, 9’/2ºT); Estrada, Amondarain, Valoyes e Ortiz (Gómez, 34’/2ºT); Arias, Torrejón, Cueva e Gentile; Romagnoli (González, 3’/1ºT) e Noronha (Beto da Silva, 34’/2ºT) Técnico: Carlos Desio

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Jose Villagra (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

Cartões Amarelos: Patrick, Hulk (ATL);Cueva, Árias (CIE)

