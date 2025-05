Marta celebra volta à Seleção e evita promessa sobre Copa: ‘Um dia de cada vez’

Rainha Marta em coletiva antes do jogo do Brasil contra o Japão - (crédito: Foto : Lívia Villas Boas / CBF)

Após nove meses longe da Seleção Brasileira, Marta voltou a vestir a camisa verde e amarela e participou da coletiva nesta quinta-feira, na Neo Química Arena. A jogadora comentou sua convocação, exaltou a nova fase da equipe sob comando de Arthur Elias e evitou confirmar participação na Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil. Aos 38 anos, ela quer aproveitar o momento sem cobranças.

Durante a entrevista, Marta explicou que pensa no futuro com cautela, apesar da expectativa em torno de sua presença no próximo Mundial. Segundo ela, o foco está em aproveitar a reta final da carreira sem repetir o nível de pressão que enfrentou em outras fases da vida:

“Quero viver um dia de cada vez. Meu pensamento não vai mudar só porque a Copa será no Brasil.”

Marta elogia novo ambiente da Seleção

A camisa 10 também elogiou o ambiente mais leve na Seleção, com mais jogadoras se destacando e dividindo o protagonismo. Para ela, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris foi um marco da transformação da equipe:

“Estamos dando voz para as meninas. Não sou só eu que tenho as respostas. Isso é importante, mostra a evolução do nosso futebol.”

Sobre as novas jogadoras, Marta acredita que o o contato entre diferentes gerações fortalece o grupo e amplia as possibilidades dentro de campo. E rasgou elogios a Dudinha, atacante do São Paulo, convocada para os amistosos contra o Japão:

“Já vi a Dudinha jogando, estou impressionada. Ela é ousada, consegue se sobressair. É um nome para ficar de olho.”

Por fim, Marta destacou a mudança de filosofia com Arthur Elias em comparação com a antiga técnica, a sueca Pia Sundhage. Para a veterana, o time voltou a valorizar o estilo brasileiro de jogo:

“Pia tinha um sistema mais conservador que, de certa forma, não conseguia extrair o melhor de nós. Hoje jogamos com mais liberdade. Temos jogadas ensaiadas, sabemos o posicionamento, mas temos que colocar em prática o nosso melhor. Temos que partir para cima, ter ousadia, com disciplina.”

A Seleção Brasileira Feminina enfrenta o Japão nesta sexta, às 21h30, na Neo Química Arena, e volta a campo na segunda, em Bragança Paulista.

