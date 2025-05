Nos acréscimos, Fortaleza perde para o Racing, mas vai as oitavas da Libertadores

Pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Fortaleza perdeu para o Racing, na Argentina, por 1 a 0. Entretanto, na combinação com o revés do Atlético Bucaramanga por 1 a 0, contra o Colo-Colo, o Tricolor do Pici se garantiu nas oitavas de final em segundo lugar, no Grupo E, com oito pontos. Na liderança da chave, passou a Academia (11 unidades), enquanto a vaga da Sul-Americana ficou com o Bucaramanga.

Racing com a posse, mas levando pouco perigo

Com troca de passes mais consistente e recuperação rápida, os argentinos tinham volume e notório domínio territorial diante da equipe cearense. Porém, com exceção da finalização onde David González forçou João Ricardo a espalmar no reflexo, o arqueiro do Leão do Pici pouco trabalhou. Assim, pode se dizer que o Fortaleza segurou bem o placar zerado até o intervalo em Avellaneda.

A Maravilla que fez a diferença

A única mudança possível de se notar eram os lados que cada equipe ocupava no campo. No mais, o contexto do embate era o mesmo onde o Racing tinha a bola, mas encontrava dificuldades para furar o sistema defensivo da equipe brasileira. Por outro lado, os visitantes não conseguiam sequer finalizar contra a meta de Gabriel Arias que parecia mais um espectador do confronto.

Assim, o jogo se encaminhava para um empate sem gols até que, nos acréscimos, os anfitriões arrancaram a vitória em grande estilo. Em bola cruzada na área, após corte parcial da zaga, Adrián Maravilla Martínez acertou um bonito voleio, no canto oposto de João Ricardo, para o único tento do confronto.

RACING 1 x 0 FORTALEZA

Libertadores – 6ª rodada do Grupo E

Data: 6/5/2025

Local: El Cilindro, Avellaneda (ARG)

Gols: Adrián Martínez (48’/2°T)

RACING: Arias; Di Cesare, Santiago Sosa, García Basso e Martirena; Nardoni, Gabriel Rojas, Almendra (Richard Sánchez, 26’/2°T) e Adrián Fernández (Salas, 15’/2°T); Degregorio (Zaracho, 15’/2°T) e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

>FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, David Luiz e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (Emmanuel Martínez, 17’/2°T), Pedro Augusto (José Welison, 30’/2°T) e Pocchetino; Marinho, Lucero (Deyverson, 25’/2°T) e Breno Lopes (Lucca Prior, 25’/2°T). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

>Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Lubin Torrealba e Antoni Garcia (ambos VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões Amarelos: Brítez, Lucca Prior e Kuscevic (FOR); Adrián Martínez e Martirena (RAC)

Cartões Vermelhos:

