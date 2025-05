Em duelo paulista na Série B do Brasileiro, Ferroviária e Botafogo ficam no empate

Em duelo paulista pela Série B do Brasileiro, Ferroviária e Botafogo empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (29), na abertura da décima rodada. Netinho, de pênalti, colocou a Locomotiva na frente, mas Leandro Maciel fez um golaço na reta final da partida e deixou tudo igual na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Com o resultado, a Ferrinha segue em 13º na tabela, com 12 pontos, mas ainda pode perder posições no decorrer da rodada. A mesma situação se aplica ao Pantera, que permanece na 15ª colocação, agora com nove somados.

As equipes voltam a campo no dia 7 de junho, um sábado. Enquanto a Ferroviária visita o América-MG às 16h, no Independência, em Belo Horizonte (MG), o Botafogo-SP recebe o Coritiba no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), às 18h30.

Jogos da décima rodada da Série B

Quinta-feira (29)

Ferroviária 1×1 Botafogo-SP

Sexta (30)

Vila Nova x Novorizontino – 19h

Sábado (31)

Coritiba x Avaí – 16h

Atlético-GO x Goiás – 18h30

Athletic Club x Cuiabá – 20h30

Domingo (1º)

Operário-PR x Athletico-PR – 16h

CRB x Remo – 18h

Volta Redonda x América-MG – 20h30

Segunda (2)

Chapecoense x Amazonas – 19h

Paysandu x Criciúma – 21h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.