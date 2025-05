Ganso destaca folga no calendário após classificação e fala sobre renovação com o Fluminense

O Fluminense garantiu sua vaga direta nas oitavas de final da Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (29), o Tricolor bateu o Once Caldas por 2 a 0, com dois gols na primeira etapa, e garantiu a liderança do Grupo G, avançando sem a necessidade de disputar os playoffs.

A impressão que ficou no Maracanã é que o Tricolor teve uma partida fácil. Para Paulo Henrique Ganso, o time conseguiu fazer o jogo ficar tranquilo. Por outro lado, o meia apontou que o Fluminense poderia ter mais tranquilidade, principalmente no segundo tempo, para ampliar o marcador. Porém, ressaltou que o Tricolor fez a sua obrigação no torneio.

“A gente fez o jogo ficar mais fácil. Podíamos ter até ampliado o placar, com um pouquinho mais de calma, mais de paciência. Acho que, no segundo tempo, a gente forçou demais as jogadas, acho que a gente poderia ter controlado mais a partida, para a gente poder matar com o terceiro gol. Acho que a gente fez a nossa obrigação que era a classificação em primeiro lugar”, destacou.

A vaga direta nas oitavas de final tirou duas partidas do calendário do Fluminense. Ganso enfatizou que a equipe não terá preocupações no retorno do Super Mundial de Clubes, tendo tranquilidade para retornar aos gramados pelo Brasileirão e pela Sul-Americana.

“É importante, a gente já está classificado, sem a preocupação com os playoffs depois da volta do Mundial. Acho que a gente consegue se preparar ainda melhor para essa volta”, afirmou.

E a renovação?

Uma das novelas que mais atrai atenção do torcedor tricolor é a expectativa pela renovação de Ganso. Com contrato até o final do ano, o meia disse que a extensão do vínculo está próxima e passou a responsabilidade para o presidente Mario Bittencourt.

“Está bem próxima, o presidente pode falar melhor que eu. Está quase”, pontuou.

