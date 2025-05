Renato Gaúcho ressalta perda de desgaste e objetivos cumpridos após classificação do Fluminense

Renato Gaúcho descartou favoritismo do Fluminense após classificação na liderança do grupo - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

O Fluminense garantiu sua vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (29), o Tricolor bateu o Once Caldas por 2 a 0, no Maracanã, ultrapassou os colombianos e terminou a fase de grupos na liderança do Grupo G.

Apesar da boa atuação, a classificação direta foi o mais importante da noite. É o que defende o treinador Renato Gaúcho, que destacou a eliminação dos jogos de playoff do calendário, que podem auxiliar na redução do desgaste do elenco. Além disso, o comandante tricolor também avaliou o resultado, afirmando que gostou da primeira etapa e ficou na bronca com o segundo tempo.

“O mais importante de tudo foi a nossa classificação. Esse era o nosso objetivo, de passarmos para a próxima fase em primeiro lugar, se não teríamos mais dois jogos, e o desgaste já é grande. Começamos bem, tivemos um primeiro tempo muito bom, dominamos o nosso adversário, conseguimos fazer os dois gols. Sofremos um pouquinho no segundo porque tiramos o pé do acelerador, coisa que eu não gostei. Eu falei com os jogadores no vestiário que isso não pode acontecer, porque um jogo desses é muito perigoso. Se a gente toma um gol ia tomar um sofoco e tudo poderia acontecer”, enfatizou.

Favoritismo?

Com o término da fase de grupos, o Fluminense é a única equipe brasileira classificada na liderança de seu grupo. Apesar da marca, Renato dispensa o rótulo de favorito na competição e acredita que o termo já não vale no futebol atual, por conta da proximidade entre os times.

“Qualquer equipe não pode ser considerada favorita, independente da competição. Nós passamos em primeiro lugar porque nós trabalhamos, fizemos as coisas certas e conseguimos o nosso objetivo que era a classificação. Isso não quer dizer que as outras equipes que não se classificaram, de repente tenham mais dois jogos para se classificar. Não existe mais favoritismo no futebol, o futebol brasileiro está muito nivelado. Um time de primeira tem dificuldade para vencer um time de terceira ou quarta divisão. Ontem o Flamengo, com quase 79 mil pessoas no Maracanã, sofrendo. A palavra favorito não existe mais no futebol”, declarou.

Objetivos alcançados

A vitória contra o Once Caldas foi o último compromisso do Fluminense no Rio de Janeiro antes do Super Mundial. O treinador, com o seu jeito bem-humorado, recordou o pedido do presidente Mario Bittencourt em sua chegada, que deu três metas antes da competição nos Estados Unidos, todas atendidas por Renato.

“Quando eu cheguei o presidente me pediu três coisas até o Mundial: classificação na Copa do Brasil, classificação na Sul-Americana e que nós estivéssemos na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Desculpa, as três coisas aconteceram, boa noite”, concluiu,

