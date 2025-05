Para Hulk, Atlético ficou devendo muito contra o Cienciano

Hulk em ação no empate do Atlético com o Cienciano pela Sul-Americana - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Hulk não escondeu a frustração com o empate do Atlético com o Cienciano nesta quinta-feira, 29/5. O resultado na Arena MRV fez o Galo terminar em segundo lugar no Grupo H da Sul-Americana, deixando a ponta e a vaga direta às oitavas para o rival peruano. Assim, os mineiros terão de jogar uma repescagem contra o Atlético Bucaramanga para seguir na competição.

“Deixamos a desejar. Ficamos devendo a partir do momento em que não conseguimos o objetivo, que é a vitória e terminar em primeiro”, disse o astro atleticano, que analisou o comportamento do time:

“Fizemos um bom primeiro tempo. O gol do Rony, o primeiro, não se sabe se foi impedimento. O pênalti para eles foi bem duvidoso. Mas o segundo tempo foi mais complicado. Deixamos a desejar em volume, intensidade, e pecamos em alguns momentos. A maior dificuldade foi não fazer os gols. Chegamos muito no primeiro tempo, mas faltou tranquilidade na hora de finalizar.”

Hulk e a hierarquia nas faltas

No fim da partida o Galo teve uma falta. Normalmente Hulk cobraria. Mas desta vez quem bateu foi Menino. Mal. Durante o jogo, outra oportunidade teve Scarpa comoo cobrador. Quando perguntado, Hulk disse que apenas cumpre as ordens de Cuca quando o assunto é cobrança de falta.

“Gabriel Menino treina bem as faltas e aquela no fim do jogo estava mais ao estilo dele, por causa da colocação da barreira. Mas há outras faltas o professor pede para Scarpa bater. A gente tem de respetitar. Não posso pegar a bola e sair batendo. Existe hierarquia e temos de respeitar.

