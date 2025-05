Veja a campanha do PSG até alcançar a final da Champions

Finalista da Liga dos Campeões pela segunda vez na história, o PSG busca um título inédito. O clube parisiense busca o sonhado título neste sábado (31), às 16h (de Brasília), em Munique, na Alemanha. Aliás, a casa do Bayern de Munique já foi o palco de diversas conquistas inéditas. Portanto, a equipe francesa se agarra nisso para alimentar a esperança.

O PSG bateu na trave em 2020. Em meio a pandemia, o time parisiense liderado por Neymar, Mbappé e cia, foi vice-campeão diante do Bayern de Munique. Desde então, reforçou o investimento com nomes como Messi e Sergio Ramos, mas não conseguiu disputar o título. Curiosamente, o time parisiense chega novamente à final na mesma temporada em que perdeu Mbappé para o Real Madrid.

Sem nenhuma grande estrela como Neymar, Messi ou Mbappé, o PSG surpreendeu com um grande desempenho coletivo. Assim, o time aposta suas fichas em nomes como Dembélé, Doué, Barcola e Kvaratskhelia. Aliás, este último foi a grande contratação dos parisienses na temporada após uma passagem de destaque pela Napoli, da Itália, onde chegou a ser campeão italiano.

PSG atropela rival francês no playoff

O PSG oscilou um pouco na fase de liga. Na estreia do novo formato da competição, o time parisiense se classificou em 15º lugar, com 13 pontos conquistados. Contudo, somente os oito primeiros avançavam direto às oitavas de final, enquanto do 9º ao 24º teriam que disputar um playoff. Assim, tiveram que passar pelo rival francês Brest.

Porém, o PSG não teve dificuldades para garantir a vaga nas oitavas de final. Afinal, venceu o jogo de ida por 3 a 0, fora de casa, com dois gols de Dembélé e um de Vitinha. Já na partida de volta, foi um verdadeiro massacre. O time parisiense venceu por 7 a 0, com gols de Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Doudé, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos e Mayulu. Ou seja, 10 a 0 no agregado.

Algoz dos ingleses no mata-mata

Já no mata-mata, o PSG foi um verdadeiro algoz dos ingleses e acirrou a rivalidade geopolítica entre os países. Nas oitavas de final, venceu o Liverpool, então dono da melhor campanha geral na fase de liga, nos pênaltis. Após perder o jogo de ida em casa por 1 a 0, os parisienses venceram pelo mesmo placar em Anfield, com gol de Dembélé. Assim, levaram a decisão para as penalidades e venceram por 4 a 1.

Nas quartas, o PSG teve pela frente mais um inglês. No jogo de ida, venceu o Aston Villa por 3 a 1, em Paris, com gols de Doué, Kvaratskhelia e Nuno Mendes. Já na partida de volta, fez 2 a 0 com Hakimi e Nuno Mendes. Contudo, os ingleses reagiram e viraram para 3 a 2, com 33 minutos ainda por jogar. Porém, os parisienses conseguiram segurar a vantagem e confirmaram a classificação dramática à semifinal.

Por fim, a semifinal reservou mais um confronto contra uma equipe inglesa. A bola da vez era o Arsenal, que eliminou o atual campeão Real Madrid. Contudo, o PSG teve menos dificuldades do que nos confrontos anteriores. Afinal, venceu o jogo de ida por 1 a 0, em Londres, com gol de Dembélé ainda no início da partida. Na volta, abriu 2 a 0 com Fabián e Hakimi. Os Gunners descontaram com Saka, mas não foi o suficiente.

