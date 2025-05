Felipe Melo garante que jogou mais que Casemiro na carreira

Felipe Melo fez uma comparação polêmica com Casemiro, em entrevista ao Podpah, nesta quinta-feira (29). O ex-jogador reconheceu os títulos do volante do Manchester United, mas garantiu que jogou mais que ele ao longo da carreira.

Assim, na comparação, Felipe Melo levantou a questão de Casemiro ter ganho títulos consideráveis e ser um dos maiores ídolos do Real Madrid. No entanto, afirmou que em questão de jogo, ele foi melhor.

“O Casemiro ganhou 5 Champions, é um dos maiores ídolos do Real Madrid, mas em termos de bola no pé, de jogar, eu joguei mais. Se você ver virada de jogo, passe para quebrar linhas, fazer gols, eu acho que joguei mais”, disse.

Vale ressaltar, portanto, que após ficar de fora por alguns meses, Casemiro voltou a ser convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira. O volante já disputou duas Copas do Mundo e conquistou uma Copa América pelo Brasil.

Casemiro x Felipe Melo

Casemiro teve passagens em grandes clubes, como Real Madrid e Manchester United. Pelo clube espanhol, conquistou a maioria dos títulos, como cinco Champions e três Campeonatos Espanhóis. Enquanto no Manchester United, ele venceu uma Copa da Liga Inglesa e uma EFL Cup. Ao todo, o volante soma 64 gols e 59 assistências na sua carreira.

Por outro lado, Felipe Melo teve passagens pela Inter de Milão e a Juventus, mas não conseguiu levantar taças de expressão. O melhor momento da sua carreira aconteceu no Galatasaray, da Turquia. Além disso, o jogador teve passagens vitoriosas no Fluminense e Palmeiras, onde ele foi tricampeão da Libertadores, sendo duas com o alviverde paulista e uma com o tricolor carioca. Felipe, portanto, terminou a carreira com 64 gols e 23 assistências.

