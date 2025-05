Ainda sem acordo, Coutinho tem apenas mais um mês de contrato com o Vasco

Ainda sem acordo para renovação, Coutinho entra em seu último mês de contrato de empréstimo com o Vasco, que vai até o dia 30 de junho. No momento, ambas as partes desejam a permanência por mais tempo, porém a negociação ainda é considerada complexa. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, há um otimismo na direção cruz-maltina para que sua referência técnica estenda o vínculo até junho de 2026. O atleta também quer ficar no clube carioca e tem debatido com o Aston Villa, detentor de seus direitos econômicos, o futuro de seu contrato.

Internamente, o Vasco tem a renovação do meia como uma das prioridades e trabalha com a possibilidade de um novo empréstimo, algo mais viável para a situação financeira atual. No entanto, também não descarta a chance de que Coutinho consiga a rescisão com o clube inglês para assinar em definitivo.