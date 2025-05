Flamengo trabalha contra o tempo para ter De la Cruz no Mundial de Clubes

De la Cruz, motorzinho do Flamengo, segue fora de combate e tenta se recuperar de lesão no joelho - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após o triunfo por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, o Flamengo recebeu algumas vaias da torcida e vive um período de desconfiança, mesmo com a classificação às oitavas da Libertadores. Assim, dentro os problemas está a lesão de De la Cruz, que segue fora de combate por causa de uma entorse no joelho esquerdo e tenta voltar a tempo do Mundial de Clubes.

A contusão aconteceu no duelo com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, o uruguaio terá pelo menos mais duas semanas de tratamento para ficar à disposição de Filipe Luís nos Estados Unidos.

Esse, portanto, é o planejamento do departamento médico de futebol rubro-negro, chefiado por Fernando Sassaki. O cenário, no momento, é de otimismo para o retorno do atleta. No entanto, a lesão é complexa, visto que o meia apresenta um problema crônico no joelho direito, algo que respinga no esquerdo.

Isso acontece por causa da compensação de força. Ao longo da carreira, De la Cruz já passou por quatro cirurgias na carreira (antes de chegar ao Flamengo): três no joelho direito e uma no esquerdo.

“O Nico teve uma entorse no joelho esquerdo. A ressonância apontou edemas em algumas áreas, por exemplo, ao redor do ligamento colateral medial e ao redor de uma cirurgia antiga. Tudo isso gera dor e desconforto. A previsão é tê-lo no Mundial. A estreia é dia 16, acredito que vai dar para tê-lo à disposição. O joelho está seco, mas ele ainda reclama de dor”, disse Sassaki ao portal “ge”.

Expectativa de retorno no Mundial

Diante disso, um dos tratamentos envolveu a aplicação de ácido hialurônico. Essa substância é usada para aliviar a dor e melhorar a função articular, sendo injetada diretamente no joelho, algo que promove a lubrificação e amortecimento da articulação. Atualmente, ele segue o protocolo de fisioterapia e faz alguns exercícios para iniciar o trabalho de força.

Por fim, a expectativa é que a volta aconteça na estreia do Mundial, contra o Espérance, da Tunísia, ou no mais tardar na segunda rodada, diante do Chelsea, campeão da Conference League.

