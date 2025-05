Veja a campanha da Inter de Milão até a final da Champions

Finalista pela sétima vez na história, a Inter de Milão busca o quarto título da Champions. Campeão pela última vez em 2010, a Nerazzurri tenta encerrar o jejum na competição – esta foi a última vez que uma equipe italiana venceu o torneio, já que o Milan não vence desde 2007 e a Juventus desde 1996. A final contra o PSG será neste sábado (31), às 16h (de Brasília), em Munique, na Alemanha.

Sem dúvidas a Inter de Milão tem a camisa mais pesada dessa decisão. Além disso, é uma equipe muito sólida defensivamente e letal no ataque. Contudo, sofreu no caminho até a final da Liga dos Campeões. Dessa forma, o técnico Simone Inzaghi aposta suas fichas em nomes como Lautaro Martínez, o principal nome da equipe, e num forte coletivo ao seu redor.

Inter de Milão avança direto às oitavas

A Inter de Milão surpreendeu na estreia do novo formato da Champions. Na fase de liga, o time italiano fez uma campanha sólida com seis vitórias, um empate e uma derrota em oito partidas. Além disso, teve a melhor defesa com apenas um gol sofrido. Contudo, o ataque deixava a desejar, mas era letal, apesar dos 11 gols marcados. Portanto, a Nerazzurri terminou em quarto e foi direto às oitavas de final.

Favoritismo diante de holandeses

No primeiro desafio no mata-mata, a Inter de Milão confirmou o favoritismo contra o Feyenoord, da Holanda. Afinal, venceu o jogo de ida por 2 a 0, fora de casa, com gols de Thuram e Lautaro Martínez, e depois venceu na volta por 2 a 1, em casa, com gols de Thuram e Çalhanoglu. Dessa forma, garantiu vaga nas quartas de final.

Lautaro, o carrasco dos alemães

O primeiro grande desafio foi nas quartas de final. Afinal, o Bayern de Munique sonhava em chegar na final, já que a decisão seria disputada na sua casa. Contudo, a Inter de Milão já colocou água no chope dos alemães com uma vitória por 2 a 1 no palco da finalíssima. Lautaro abriu o placar, mas Müller empatou para os alemães aos 40 do segundo tempo. Porém, Frattesi, aos 43, deu a vitória para os italianos.

Na partida de volta, o jogo foi repleto de emoção. Afinal, o Bayern de Munique deu um susto ao sair na frente do placar com Harry Kane e igualar o placar da eliminatória. Contudo, Lautaro Martínez e Pavard viraram em menos de 10 minutos. No fim, Dier empatou a partida em 2 a 2, mas o resultado classificou a Inter de Milão à semifinal.

Inter, o algoz do Barcelona

A semifinal reservou um confronto intenso com o Barcelona e acirrou a rivalidade entre as equipes. Afinal, na campanha do seu último título, a Inter de Milão também eliminou o Barça na semifinal. No jogo de ida, a Nerazzurri ignorou o favoritismo do time catalão e chegou a abrir 2 a 0 com Thuram e Dumfries nos primeiros 20 minutos. Contudo, o Barcelona buscou o empate. Dumfries voltou a colocar os italianos na frente, mas Sommer fez contra e garantiu o empate por 3 a 3.

A decisão ficou para a partida de volta. A Inter de Milão, mais uma vez, fez 2 a 0, dessa vez com Lautaro Martínez e Çalhanoglu. Aliás, o argentino jogou a semifinal com problema físico, mas ainda assim teve papel decisivo. Contudo, o Barcelona buscou o empate novamente. Raphinha, aos 42, fez o gol da virada catalã, mas Acerbi, aos 48, empatou e levou o jogo para a prorrogação. No tempo extra, Frattesi fez o gol da vitória por 4 a 3. Sommer, por sua vez, foi um verdadeiro paredão e fundamental para a classificação à final.

