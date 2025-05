São Paulo renova com trio das categorias de base

O São Paulo acertou na quinta-feira (29), a renovação de contrato de três jogadores de suas categorias de base. Os laterais-direito Igor Felisberto e Maik e o atacante Paulinho tiveram os vínculos prorrogados e agora vivem a expectativa de subir para o profissional em breve.

O vínculo mais longo é de Igor Felisberto. O lateral-direito, visto como o principal nome da posição nas categorias de base do São Paulo, assinou até 31 de março de 2029. Aliás, o Tricolor acredita que o garoto pode assumir o setor no futuro.

“É uma felicidade indescritível, sem palavras para descrever o que eu estou sentindo ao poder renovar o contrato. A recepção dos atletas no profissional é maravilhosa. A gente cria uma casca ao estar com atletas que já vivenciaram tantas coisas”, disse Igor.

Já Maik, de 20 anos, assinou contrato até 31 de maio de 2028. Por fim, Paulinho, estendeu seu vínculo até o final de 2027. Ambos estiveram presentes no elenco campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano.

“Até brinquei com os meninos que a Barra Funda está parecendo Cotia. Para onde eu olhava, eu via um moleque que conheço há bastante tempo. Isso é fruto do trabalho que é desenvolvido em Cotia, os profissionais de lá sempre nos pedem para ter personalidade quando chegar no profissional, e é o que todo mundo está tentando colocar em prática para representar este grande clube”, brincou Paulinho.

Assim, a tendência agora é que os garotos ganhem ainda mais espaço no profissional. Principalmente com a onda de lesões que vem acontecendo no clube e vem prejudicando o trabalho de Luis Zubeldía.

