Negociação com o Botafogo não avança, e Abner permanece no Juventude

Abner, que interessava ao Botafogo para a sequência do ano, em ação com a camisa do Juventude - (crédito: Foto: Reprodução)

Quando tudo parecia se encaminhar para um final feliz, a negociação de Abner com o Botafogo foi cancelada. Afinal, o Juventude, clube do zagueiro, exigiu garantias financeiras ou um pagamento à vista para a SAF carioca, mas as partes não chegaram a um acordo. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, o defensor não reforçará o elenco alvinegro na sequência da temporada. Isso porque o clube carioca estabeleceu um prazo até a noite desta quinta-feira (29) para aceitar as condições do Alviverde. Como não houve respostas concretas e as exigências estavam desconexas, a SAF optou por seguir outros caminhos no mercado.

Vale lembrar que o Botafogo fez uma proposta por 90% dos direitos econômicos do zagueiro de forma parcelada, algo que girava em torno de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 14,1 milhões na cotação atual). Apesar do desejo do Juventude de negociar o atleta, pediu garantias financeiras.

Atualmente, Abner soma seis partidas pelo Campeonato Brasileiro e ficou de fora do duelo com o Red Bull Bragantino, fora de casa, para não atingir o limite máximo de jogos. Caso entrasse em campo, não teria a possibilidade de trocar de clube dentro da própria competição. Nascido no Rio de Janeiro, o defensor teve passagens pela base do Bangu e pelo América-MG antes de chegar ao clube de Caxias do Sul.

Por fim, o Botafogo tem negociações encaminhadas com o Krasnodar para contratar Kaio Pantaleão. O jogador, de 29 anos, defendeu Athletico-PR e Ferroviária antes de deixar o Brasil, em 2017,

