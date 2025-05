Liverpool faz proposta milionária por Wirtz, do Bayer Leverkusen

Valorizado no mercado, Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, desperta o interesse de alguns clubes. Entre eles, está o Liverpool, que fez uma proposta de 130 milhões de euros (cerca de R$ 836 milhões na cotação atual) para contar com o jogador na próxima temporada. A informação é do jornal inglês “The Athletic”.

Além disso, o Bayern de Munique também estaria interessado pelo atleta, mas a preferência, no momento, seria a transferência para os Reds. O clube inglês, inclusive, está em sua segunda tentativa para tirar o atleta do futebol alemão.

Os bávaros, por sua vez, planejavam gastar entre 130 e 150 milhões de euros para fechar a negociação, de acordo com o canal alemão ‘SPORT1’. Ainda segundo a publicação, o Grupo Bayer, que controla o Leverkusen, autorizou o CEO do clube, Fernando Carro, a conversar com os interessados, sobretudo o Liverpool.

Caso o Bayern consiga vencer a concorrência dos Reds, Wirtz se tornará o jogador mais caro da história do clube, superando Harry Kane, contratado por 95 milhões de euros.

Assim, o atleta, de 22 anos, tem contrato com o Bayer Leverkusen até 2027, já que assinou o novo contrato pela última vez em 2022. Ele foi a estrela do título invicto da Bundesliga em 2023/24.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.