Deyverson comenta provocação aos torcedores do Racing: ‘Faz parte do futebol’

Deyverson provocou torcedores do Racing na partida contra o Fortaleza na última quinta-feira (29) pela Libertadores. Durante o aquecimento, o jogador fez um sinal para eles referente a conquista da competição após xingamentos para ele de um grupo que estava na torcida.

Dessa forma, após o fim do jogo, o atacante comentou sobre a provocação que aconteceu. Ele afirmou que isso faz parte do futebol e que ele gosta de ser provocado para provocar também.

“Cara isso acaba acontecendo, é natural. Eles me conhecem, sabem que eu sou um jogador provocador também. Acho que isso ai faz parte, o torcedor é apaixonado pela sua equipe, pelo seu clube e faz parte do futebol. Eu gosto disso também, eu gosto que eles me provocam, eu provoco também. Eu falei pra eles (torcedores) que eles não tem Libertadores e eu tenho uma! Faz parte do futebol essa provocação”, disse.

Torcedores do Racing xingando Deyverson no aquecimento. Deyverson: “Eu tenho uma Copa Libertadores, vocês tem zero.” Detalhe: “La Academia” também tem uma Libertadores. ?????Reprodução pic.twitter.com/YDV8RiFf5m — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 30, 2025

Deyverson conquistou uma Libertadores enquanto defendia o Palmeiras. Aliás, foi dele o gol que garantiu a conquista para o Verdão em 2021. Por outro lado, o Racing também tem um título na competição, em 1967.

Na partida, o atacante começou no banco. No entanto, teve a oportunidade de entrar aos 25 minutos do segundo tempo, mas não teve grandes chances.

Racing vence o Fortaleza

Apesar da provocação de Deyverson, o Racing venceu o Fortaleza por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (29), no Presidente Perón, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Adrían Martínez, portanto, marcou o gol do jogo aos 48 minutos do segundo tempo.

No entanto, vale ressaltar que mesmo com a derrota, o Leão conseguiu avançar para a semifinal da competição, após ficar sem segundo lugar no Grupo E, com oito pontos em seis jogos, sendo duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.