Fluminense tem interesse na contratação de Nico López, ex-Internacional

Nico López em ação com a camisa do Nacional, um dos clubes mais importantes do Uruguai - (crédito: Foto: Divulgação/Club Nacional de Football)

Com a proximidade da janela de transferência, o Fluminense está no mercado na busca por reforços para o técnico Renato Gaúcho. Assim, o clube tem interesse na contratação do atacante Nico López, de 31 anos, que atualmente defende as cores do Nacional, do Uruguai. A informação é do jornalista Martin Charquero.

Diante disso, o Tricolor procurou o empresário do jogador para sondar um possível negócio. Entretanto, até o momento, não houve uma proposta oficial. O atleta tem a cláusula para rescisão de aproximadamente 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,6 milhões). Nesse sentido, o clube carioca aguarda a resposta de ambas as partes para saber se avança na transação.

Segundo a imprensa uruguaia, o Nacional só irá liberá-lo mediante ao pagamento da multa rescisória do atacante, que tem contrato até dezembro de 2026. Caso acerte com o Tricolor, Nico será o nono jogador estrangeiro do atual elenco.

No futebol brasileiro, o uruguaio atuou pelo Internacional, visto que foi a maior compra do clube gaúcho. Por lá, esteve em 168 jogos, entre o meio de 2016 e o fim de 2019, com 40 gols e 17 assistências.

Por fim, o jogador está em sua terceira passagem por um dos maiores clubes de seu país. Ele iniciou o ano como titular, mas perdeu a vaga no time com Martín Lasarte, demitido no fim de março. Com a chegada de Pablo Peirano, o atleta voltou a figurar entre onze com mais frequência.

