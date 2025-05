Nottingham Forest faz proposta pelo zagueiro Jair, do Botafogo

Jair em ação com a camisa do Botafogo diante da Universidad de Chile - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Depois de apresentar uma proposta por Igor Jesus, o Nottingham Forest busca a contratação de mais um integrante do elenco do Botafogo. Trata-se do zagueiro Jair, de 20 anos, que tem se firmado entre os titulares e viveu um carrossel de emoções ao ser expulso no duelo com a Universidad de Chile pela Libertadores e ver do vestiário a classificação alvinegra. A informação é do “Canal do TF”.

Dessa forma, os valores não foram revelados, mas são maiores que os pagos pelo clube carioca ao Santos no início da temporada. Na época, o Alvinegro acertou a contratação do defensor por R$ 89 milhões.

Com a lesão de Bastos, Jair se consolidou entre os titulares, com 16 partidas na temporada. Desde as negociações, em fevereiro, o scout do Glorioso sempre considerou o jogador como promissor e um ativo interessante para o futuro.

No entanto, o Botafogo segue firme no mercado na busca por zagueiros. A diretoria negociava com Abner, porém o Juventude fez exigências financeiras que fizeram com que o negócio naufragasse

Além disso, o clube tem negociações encaminhadas com o Krasnodar para contratar Kaio Pantaleão. O jogador, de 29 anos, defendeu Athletico-PR e Ferroviária antes de deixar o Brasil, em 2017.

